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СК завел дело после ЧП в аэропорту "Шереметьево"

13:23
  • среда
  • 21 ноября 2018

По факту гибели 25-летнего гражданина Армении в аэропорту "Шереметьево" возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причину, почему молодой человек вышел на ВПП, где осуществлял разгон самолет Boeing 737.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мужчины, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Шереметьево", передает ТАСС.

По версии следствия, мужчина прилетел в Москву из Мадрида. После прохождения процедуры регистрации на рейс до Еревана он проследовал на посадку в самолет. Однако затем по непонятным пока причинам он направился не в перронный автобус, а на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта, где его сбил совершавший разгон самолет Boeing 737.

Ранее СКР опубликовал видео с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в "Шереметьево".  Пилоты самолета, который вылетал в Афины, сообщили диспетчеру, что при взлете лайнер столкнулся с каким-то предметом.

После этого сотрудники аэропорта обнаружили на ВПП тело мужчины. Его личность установлена. Это 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян, который был депортирован из Испании и летел на родину с пересадкой в Москве. На борту он устроил дебош. По прилету его сняла с рейса полиция.

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