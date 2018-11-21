Кремль расстроен итогами выборов главы Интерпола

Выборы главы Интерпола проходили под сильным давлением, однако фактов, свидетельствующих об их нелегитимности, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле сожалеют о том, что российский кандидат не смог победить.

В Кремле сожалеют, что российский генерал Александр Прокопчук проиграл выборы главы Интерпола, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не видит фактов, которые говорят о нелегитимности выборов, хотя они и проходили под давлением.

"Есть выборы, они состоялись. Есть выборы и есть результат. Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Новым главой Интерпола стал Ким Чон Ян. Кресло руководителя Международной организации уголовной полиции стало вакантным после задержания в Китае прежнего президента Мэн Хунвея. Его подозревают в коррупции.

Александр Прокопчук с 2011 года возглавляет российское бюро Интерпола, в 2016-м стал вице-президентом международной полиции. Накануне выборов американские сенаторы потребовали от Дональда Трампа оказать влияние на членов Генассамблеи Интерпола, чтобы не дать Прокопчуку возглавить организацию.