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В Москве завершается фестиваль "Зодчество 2018"

15:23
  • среда
  • 21 ноября 2018

В среду в московском Манеже завершается международный фестиваль "Зодчество 2018". В программе - выставки, презентации, конкурсы архитектурных проектов.

"Реконтекст" - главная тема фестиваля "Зодчество" в этом году. Реформирование города  - с уважением к истории, реконструкция - с бережным отношением к памятникам. И, конечно, реновация. Московская программа расселения из ветхого жилья сегодня пришла и в регионы, передает "ТВ Центр".

"На прошлой неделе международное консалтинговое агентство признало Москву из 170 городов, в которых свыше миллиона жителей, на 6 месте в мире по комфортности", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Создание комфортной городской среды - это тренд сегодняшней российской градостроительной политики. Новые жилые кварталы, набережные, общественные пространства делают удобными и открытыми для людей. Между профессионалами и обществом возникает диалог - как на фестивале "Зодчество".

Как гармонично развивать города, чтобы они не теряли своего лица и как строить новое, не утратив  наследие - эти вопросы не случайно оказываются  в центре дискуссии на фестивале. И возникают очень интересные актуальные проекты. Так, например, при реконструкции исторического центра Краснодара предполагается органично соединить новую и старую архитектуру.

А вот Санкт-Петербургу, по мнению участников форума, явно не хватает парков и скверов. Значит, нужно подумать о том, где они могут появиться и как их создать.

"Мы стараемся преобразовать территории, которые относятся к исторически промышленным зонам: они очень близко к центру, и там есть возможность восполнить то, чего центру не хватает - создать озелененные пространства", - говорит  советник комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Анна Катханова.

Стенд столицы символизирует Москву-реку и рассказывает о ее развитии. Предстоит благоустроить десятки километров прибрежных территорий, построить новые мосты. Задача - убрать автомобильные дороги подальше от набережных и создать там комфортные общественные пространства.

За три дня в "Манеже" пройдут десятки лекций и презентаций с участием ведущих российских и зарубежных  урбанистов, градостроителей, представителей  власти и бизнеса. На фестивале выберут лучшее здание, построенное в России за два года, лучший проект, отметят и талантливых молодых архитекторов. А Москва возьмёт на заметку самые удачные идеи регионов.

Полина Кастрицкая, Тимур Ахмедов, Роман Борискин, "ТВ Центр".

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Фестиваль "Зодчество 2018"
Фестиваль "Зодчество 2018"
Фестиваль "Зодчество 2018"
Фестиваль "Зодчество 2018"
Фестиваль "Зодчество 2018"
Фестиваль "Зодчество 2018"
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