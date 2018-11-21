Путин проведет совещание в новом уникальном военном центре в Анапе

Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет в Анапе заключительное в этом году совещание по военной тематике. По словам пресс-секретаря

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по военной тематике в инновационном центре в Анапе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Это итоговое, заключительное совещание из этой серии", - отметил он.

Путин два раза в год - весной и осенью - проводит серии военных совещаний. Ноябрьская сессия началась 19 ноября в Сочи. По словам Пескова, заключительное совещание пройдет в уникальном инновационном военном центре в Анапе. План его создания министр обороны России Сергей Шойгу презентовал в Кремле в начале лета.

"Он это сделал только в начале лета, и буквально меньше, чем за полгода, они там уже построили и уже запустили его. Это достаточно уникальный объект, который завтра президент посмотрит", - отметил Песков.