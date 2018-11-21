Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

В Москве состоялся первый российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу. Китайская сторона предложила усилить взаимодействие ученых двух стран в области борьбы со СПИДом.

В Москве прошел первый российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу, сообщает TVC.RU.

Российские и китайские медики уделили внимание разработкам стратегий и технологий в борьбе против СПИДа, наметили планы дальнейших дискуссий для расширения контактов между учеными двух стран.

"Мы наметили планы дальнейших дискуссий с тем, чтобы расширить контакты между нашими учеными и клиническими работниками. Для того, чтобы сохранить наработанный потенциал, в том числе подобных форумов, и я выражаю надежду на то, что и руководство наших стран будет и далее содействовать развитию более тесного сотрудничества", - отметил профессор Имин Шао, главный эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по контролю и предупреждению распространения заболеваний.

Шао подчеркнул, что необходимо развивать сотрудничество в области борьбы со СПИДом не только с Европой, но и с Азией и Африкой.

"Я хотел бы отметить, что страны-члены БРИКС считаются сегодня среднеразвитыми и вопрос распространения этого заболевания для них является насущным. Эта пятерка стран, совершенно точно, входит в число стран, находящихся в авангарде борьбы с ВИЧ/СПИДом и поисков путей его лечения", - отметил профессор.