ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

13:41
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Москве состоялся первый российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу. Китайская сторона предложила усилить взаимодействие ученых двух стран в области борьбы со СПИДом.

В Москве прошел первый российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу, сообщает TVC.RU.

Российские и китайские медики уделили внимание разработкам стратегий и технологий в борьбе против СПИДа, наметили планы дальнейших дискуссий для расширения контактов между учеными двух стран.

"Мы наметили планы дальнейших дискуссий с тем, чтобы расширить контакты между нашими учеными и клиническими работниками. Для того, чтобы сохранить наработанный потенциал, в том числе подобных форумов, и я выражаю надежду на то, что и руководство наших стран будет и далее содействовать развитию более тесного сотрудничества", - отметил профессор Имин Шао, главный эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по контролю и предупреждению распространения заболеваний.

Шао подчеркнул, что необходимо развивать сотрудничество в области борьбы со СПИДом не только с Европой, но и с Азией и Африкой.

"Я хотел бы отметить, что страны-члены БРИКС считаются сегодня среднеразвитыми и вопрос распространения этого заболевания для них является насущным. Эта пятерка стран, совершенно точно, входит в число стран, находящихся в авангарде борьбы с ВИЧ/СПИДом и поисков путей его лечения", - отметил профессор.

Главное сегодня
Первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу
Первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу
Первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу
Первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение