Дело звезды Instagram, покусавшей полицейского, будет пересмотрено

Мосгорсуд отменил приговор 24-летней модели Кире Майер, осужденной на 1,5 года колонии-поселения за нападение на полицейского, отправив дело на новое рассмотрение.

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело модели Киры Майер, которая в мае этого года напала на полицейских, об этом пишет агентство "Москва".

Судья объяснил, что в приговоре были допущены серьезные нарушения уголовно-процессуального кодекса.

Гособвинение просило отменить приговор, за пересмотр приговора выступила защита Майер и адвокат одного из потерпевших полицейских.

"Прошу отметить, что потерпевший является офицером и не обижается на женщин", - подчеркнул адвокат.

Инцидент с нападением 24-летней модели и блогерши Киры Майер на сотрудников полиции произошел в Москве в мае 2018 года. Девушка находилась за рулем Mercedes, который остановил экипаж ДПС. К тому моменту она была лишена прав. Узнав об этом, полицейские начали оформлять протокол.

По данным СМИ, изначально Майер предложила сотрудникам правоохранительных органов взятку натурой. Услышав отказ, она набросилась на них с кулаками. В результате один полицейский был избит, а второй покусан.

5 сентября Пресненский суд Москвы приговорил модель к 1,5 годам колонии-поселения за применение насилия в отношении представителя власти.