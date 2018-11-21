Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект бюджета на 2019 и последующие два года.

Депутаты Государственной думы приняли закон о федеральном бюджете на следующие три года. Главный финансовый документ страны был свёрстан с учётом профицита.

В следующем году доходы составят около 20 триллионов рублей. При этом расходы будут значительно меньше. В течение трехлетки показатели доходов будут постепенно повышаться и вскоре достигнут 21 триллиона.

Главная особенность бюджета - поддержка национальных проектов, которые обозначены в майском указе президента. Дополнительные средства пойдут на развитие сфер здравоохранения, образования, а также на строительство жилья и повышение уровня рождаемости.