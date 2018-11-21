Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Европейская комиссия отклонила доработанный проект бюджета Италии. Согласно заявлению ЕК, новый документ не соответствует рекомендациям Совета от 13 июля.

Европейская комиссия отклонила доработанный Италией проект бюджета на 2019 год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

"После оценки доработанного бюджета Италии Еврокомиссия подтверждает наличие особенно серьезного несоответствия рекомендациям Совета от 13 июля", - говорится в документе.

По словам еврокомиссара Жан-Клода Юнкера, в ближайшие недели против Италии может начаться расследование из-за проекта бюджета.

Как заявил заместитель итальянского премьера Маттео Сальвини после отклонения Еврокомиссией бюджета страны, указанные в документе бюджетные цели действительны, и Италия не намерена их обсуждать.

"Мы уверены в цифрах в нашем бюджете. Мы поговорим об этом через год", - цитирует политика агентство Reuters.

Недовольство Еврокомиссии вызвали планы Рима по расходам и займам. По мнению ЕК, это может привести к очередному долговому кризису, который повредит всему Евросоюзу.