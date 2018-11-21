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Пассажиры "Яндекс.Такси" поедут без божьей помощи

15:29
  • среда
  • 21 ноября 2018

Водителям автомобилей бизнес- и премиум-класса сервиса "Яндекс.Такси" запретили хранить в салоне игрушки, четки и иконы. Как объяснили в компании, это сделано по требованию пассажиров.

Сервис "Яндекс.Такси" запретил водителям автомобилей бизнес- и премиум-класса хранить в салоне четки и иконы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании. Там рассказали, что запрет был введен по просьбе пассажиров.

"Пользователи премиальных услуг всегда ставят оценку прошедшей поездке и присылают подробные комментарии. Чтобы рейтинг водителя не снижался, мы сформулировали на нашем сайте перечень рекомендаций о том, как сделать поездку в автомобиле максимально комфортной для пассажира", - говорится в заявлении сервиса.

Кроме четок и икон, водителям также запрещено хранить в салоне еду, сигареты и игрушки, указано в требованиях на сайте сервиса. При этом в остальных тарифах такого запрета нет.

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