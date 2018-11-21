Россия предложила изменить правила избрания главы ОЗХО

Россия считает, что необходимо разработать четкие правила для выборов глав ОЗХО, чтобы процесс проходил прозрачно и справедливо.

Правила избрания главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нужно изменить, заявил глава российской делегации, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на 4-й Обзорной конференции ОЗХО.

"Следует разработать четкие правила для выборов гендиректора Техсекретариата ОЗХО. В них должны быть прописаны положения о справедливой географической ротации, учреждении мандатной комиссии из представителей всех региональных групп для обеспечения транспарентности и контроля за процессом выборов", - цитирует его ТАСС.

Каламанов также добавил, что необходимо принять меры по изменению процедуры принятия решений на конференциях государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку та практика подсчета голосов, которая на данный момент существует, позволяет меньшинству навязывать свою волю большинству.

Накануне, 20 ноября, ОЗХО расширила свои права. В частности, организация теперь сможет определять виновных в химических атаках в обход Совбеза ООН. Такое решение принято на конференции ОЗХО в Гааге.