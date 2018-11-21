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Аваков рассказал о роли Украины в результатах выборов главы Интерпола

15:59
  • среда
  • 21 ноября 2018

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что усилия Киева привели к тому, что избрание россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола так и не состоялось. По его словам, он лично встречался с представителями стран-членов международной организации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что избрание генерал-майора МВД России Александра Прокопчука не состоялось благодаря усилиям Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Аваков утверждает, что на решение Генассамблеи организации якобы повлияли "мощные лоббистские усилия" украинской делегации.

"Лично встречался с представителями стран-членов Интерпола. В итоге наши аргументы и доводы, высказанные в ходе ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций", — сказал он.

Ранее ситуацию с выборами руководителя Интерпола прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, выборы главы организации проходили под сильным давлением, но фактов, свидетельствующих об их нелегитимности, нет. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле сожалеют о том, что российский кандидат не смог победить.

Кресло руководителя Международной организации уголовной полиции стало вакантным после задержания в Китае предыдущего президента Мэн Хунвея. Его подозревают в коррупции.

Новым главой Интерпола стал южнокореец Ким Чон Ян. Он был единственным соперником россиянина Александра Прокопчука, который с 2011 года возглавлял российское бюро Интерпола, а в 2016-м стал вице-президентом международной полиции. За день до выборов американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа оказать влияние на членов Генассамблеи Интерпола, чтобы не дать Прокопчуку возглавить организацию.

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