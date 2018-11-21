Губернатор призвал выпустить из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

Врач роддома №4 в Калининграде Елена Белая получила два месяца ареста по делу о гибели младенца, которому, по данным следствия, отказались вводить дорогой медицинский препарат "Куросурф". Губернатор Антон Алиханов посчитал такую меру пресечения чрезмерной.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился в региональное управление Следственного комитета России с просьбой смягчить меру пресечения для Елены Белой - и.о. главного врача роддома №4, где в начале ноября скончался младенец. На минувшей неделе суд арестовал Белую до 14 января 2019 года.

По данным следствия, врач распорядилась не вводить младенцу дорогое лекарство "Куросурф" и внести в историю родов запись о том, что ребенок родился мертвым. При этом Алиханов отметил, что, по его сведениям, врачи боролись за жизнь новорожденного, и лекарствами он был обеспечен.

"Я не знаю всех материалов дела, но, скорее всего, врача обвинят в служебном подлоге - изменении документов. Мое мнение, что, конечно, врача, у которой есть в том числе несовершеннолетние дети, за такое нарушение помещать на два месяца под арест достаточно жестко. То есть меру пресечения, на мой взгляд, можно было бы смягчить, я об этом написал соответствующее обращение в следственный комитет и, надеюсь, что это произойдет", - сказал губернатор в беседе с ТАСС.

Ранее Национальная медицинская палата (НМП), возглавляемая известным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем, также заступилась за Елену Белую. Сам Рошаль, в частности, отметил, что в случае с этим ребенком все было не так просто.

"Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 граммов у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Она приехала в Россию из Узбекистана, жила без прописки, в женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было, она плохо говорит по-русски. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период около двух суток. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии", - заявил врач.

Рошаль отдельно подчеркнул, что препарат "Куросурф", в котором якобы было отказано ребенку, на самом деле был использован сразу после родов. "В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата возможно через 12 часов. Ребенок родился в 5 часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за 6 часов до времени возможного повторного введения лекарства", - отметил глава НМП.