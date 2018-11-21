В Якутии пьяный сотрудник ФСИН сбил насмерть женщину

В Якутии расследуют уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела охраны ИК-3. По версии следствия, 20 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, он сбил двух женщин. Одна из них погибла. В управлении ФСИН по Якутии сообщили, что подозреваемый не служит в колонии и находится на пенсии.

Следственный комитет по Якутии сообщил о задержании сотрудника регионального управления ФСИН после смертельного ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно, 20 ноября младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №3 сбил двух пешеходов в селе Булгунняхтах, один из них скончался в больнице после аварии.

В СК отмечают, что сотрудник ФСИН находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении ФСИН по региону агентству ТАСС сообщили, что подозреваемый в совершении пьяного ДТП ранее служил в ИК-3, однако в настоящее время мужчина находится на пенсии.