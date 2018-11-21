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Кокорин и Мамаев заплатили избитому ими водителю

16:44
  • среда
  • 21 ноября 2018

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправили потерпевшему деньги в счет компенсации морального и материального вреда, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей "Первого канала" деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Таким образом, в материальном плане вопрос с водителем подсудимые урегулировали, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств. До этого Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, а также признали вину в полном объеме. При этом сумму компенсации собеседник агентства не назвал.

Представители защиты обвиняемых и потерпевшего комментировать эту информацию не стали, сославшись на тайну следствия. В правоохранительных органах эти сведения также не подтвердили.

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сперва они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря. При этом срок предварительного расследования по данному делу недавно был продлен до февраля следующего года.

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