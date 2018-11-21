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В Москве полностью снесли Ховринскую больницу

17:04
  • среда
  • 21 ноября 2018

В столичной мэрии объявили о завершении работ по демонтажу самого известного долгостроя Москвы - Ховринской больницы. В течение ближайших месяцев площадку очистят от мусора, а уже в апреле там начнется возведение домов по программе реновации.

Подрядчик полностью завершил работы по демонтажу конструкций здания Ховринской больницы в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу городского департамента строительства Андрея Бочкарева.

"Сама площадка для дальнейших работ будет освобождена от строительного мусора до конца февраля. Всего в результате сноса долгостроя получится около 100 тысяч кубометров отходов. Для их переработки здесь на площадке и на полигонах установлены специальные дробилки, которые позволят отделить металлоконструкции от бетона", - отметил Бочкарев.

Об окончании сноса Ховринской больницы заявили и в компании, которая выполняла работы. "Сегодня техника завершила работы по сносу надземной части самого известного долгостроя Москвы - Ховринской больницы. Техникой компании было снесено главное здание больницы, общий строительный объем которого составлял порядка 400 тысяч кубометров", - рассказал представитель подрядчика в беседе с агентством "Москва".

Ранее в мэрии объявили, что на освобожденной площадке в апреле планируется начать строительство жилья в рамках программы реновации. Соответствующий проект должен быть готов в течение трех-четырех месяцев после завершения сноса.

Ховринская больница - один из главных недостроев Москвы. Возведение этого объекта началось еще в 1980 году, а спустя 12 лет строительство больницы полностью остановилось. За последующие годы здание получило репутацию одного из самых злачных мест города, которое облюбовали бездомные и сталкеры.

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