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Порошенко внес в Раду новый проект о переименовании Днепропетровской области

17:09
  • среда
  • 21 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект о переименовании Днепропетровской области, который предусматривает смену названия области на Днепровскую. Накануне в Раде провалилось голосование о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

В Верховную Раду внесен новый законопроект о переименовании Днепропетровской области, несмотря на провальное голосование по этому вопросу накануне. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому документу, который внес президент Украины Петр Порошенко, регион предлагается назвать Днепровской областью. При этом 20 ноября депутаты Рады не поддержали инициативу о переименовании области в Сичеславскую область.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Нужен не пиар, а результат - то есть окончательное завершение декоммунизации", - пояснил свое решение Порошенко.

Во вторник Рада не смогла принять постановление о направлении на рассмотрение в Конституционный суд Украины решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Инициативу поддержали лишь 207 депутатов из 226 необходимых.

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