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В районе поисков механика с мурманского плавдока нашли труп другого мужчины

17:33
  • среда
  • 21 ноября 2018

Мужчина, тело которого было обнаружено в пятнице в районе поисковых работ на месте затопления плавдока ПД-50, не является пропавшим механиком судоремонтного завода.

В минувшую пятницу, 16 ноября, в Кольском заливе на побережье Ленинского округа Мурманска был обнаружен труп мужчины. В местных средствах массовой информации предположили, что это тело механика, пропавшего при затоплении плавдока ПД-50, однако сегодня эту версию опровергли в региональном управлении Следственного комитета России.

"Личность мужчины установлена, это житель Мурманска 1976 года рождения, он опознан родственниками, которые ранее заявили о его исчезновении. Это не пропавший механик 82-го судоремонтного завода", - заявила старший помощник руководителя управления Ксения Кошелюк (цитата по "Интерфаксу").

Более подробных сведений о личности погибшего в ведомстве не озвучили. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства его смерти.

Между тем поиски сменного механика продолжаются, в них задействованы водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, спасатели и беспилотник, а также водолазы ООО "Болид" и Морспасслужба Росморречфлота.

Плавучий док ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе в ночь на 30 октября при выходе из него авианосца "Адмирал Кузнецов". В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них позднее скончался. Еще один человек числится пропавшим без вести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ).

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