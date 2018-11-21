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При обрушении моста через реку в Воронежской области пострадали 6 человек

17:27
  • среда
  • 21 ноября 2018

Автомобильный мост через реку Савала обрушился в Терновском районе Воронежской области. Мост был аварийным, и ЧП произошло во время работ, проводимых на нем. Предварительно, пострадали шесть человек: три водителя и трое рабочих.

В Воронежской области шесть человек пострадали в результате обрушения автомобильного моста через реку Савала в Терновском районе. Пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Как сообщается на сайте МЧС по региону, жизнеобеспечение населения не нарушено, имеется объездной путь - 15 километров через село Новотроицкое. К месту происшествия были направлены оперативные службы.

В пресс-службе регионального управления ведомства ТАСС заявили, что ЧП произошло во время ремонтных работ, проводимых на мосту. В числе пострадавших - три водителя и трое рабочих.

По данным СМИ, пишет "Интерфакс", аварийный мост обрушился после того, как на него выехали два грузовика.

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Обрушение моста через реку в Воронежской области
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