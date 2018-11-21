Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть

Дональд Трамп доволен снижением цен на нефть, чему, по мнению президента США, способствует Саудовская Аравия. По его словам, он не станет портить отношения с королевством, поскольку это приведет к росту стоимости "черного золота" и может обернуться крахом мировой экономики.

Президент США поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть и призвал к их дальнейшему снижению. Он призвал Америку и весь мир "наслаждаться" этим.

"Цены на нефть становятся ниже. Отлично. Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82", - написал Трамп.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, президент заметил, что введение Вашингтоном санкций против Эр-Рияда из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги привело бы к резкому росту цен на нефть, что может "разрушить мировую экономику".

"Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, я думаю, цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю их, они помогают мне сдерживать их. Если вы хотите, чтобы цены на нефть поднялись до 150 долларов за баррель - Россия, кстати говоря, была бы очень этому рада - единственное, что вам нужно сделать - это разорвать наши отношения с Саудовской Аравией", - приводит слова Трампа агентство ТАСС.

Хозяин Белого дома заметил, что не намерен "совершать безрассудные действия" в отношении королевства.

Накануне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 7,8% и составила 61,97$ за баррель. WTI опустилась до 53,23$. Одновременно министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что добыча нефти в ноябре оказалась выше октябрьского уровня, но в следующем месяце вновь будет снижаться.

Ранее Трамп заявил, что США, несмотря на убийство журналиста Хашогги и возможную причастность к преступлению наследного принца Саудовской Аравии, остаются надежными партнерами королевства.



