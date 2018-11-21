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Пожар в квартире в Новой Москве унес жизни трех человек

18:22
  • среда
  • 21 ноября 2018

Пожар в квартире жилого дома в поселке Щербинка в Новой Москве унес жизни трех человек, в том числе двух детей. Еще один человек - мужчина - находится в тяжелом состоянии. Предварительно, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Число погибших в результате пожара в поселке Щербинка в Новой Москве возросло до трех человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

Уточненные данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, среди погибших – двое детей.

По данным АГН "Москва", в результате пожара также пострадал мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Ранее агентство писало, что всех пострадавших – двух детей и двух взрослых передали медикам в бессознательном состоянии.

Пожар в Новой Москве произошел по адресу: Новомосковский административный округ, поселок Щербинка, улица Щербинка, дом №6. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 16:07 мск.

Предварительно, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожар ликвидировали в 16:30 мск.

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