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Депутаты Госдумы согласились оправдать ввод советских войск в Афганистан

18:53
  • среда
  • 21 ноября 2018

Решение о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года не соответствует принципам исторической справедливости, говорится в проекте заявления Госдумы, которое депутаты собираются принять 15 февраля 2019 года в связи с 30-летием со дня вывода ограниченного контингента из среднеазиатской страны.

Госдума приняла проект заявления, призванный дать новую политическую оценку участию советских войск в конфликте в Афганистане в 1979-1989 годах. Об этом сообщает ТАСС.

"В этот день Госдума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года", - говорится в документе.

Депутаты примут новое заявление 15 февраля 2019 года, в день 30-летия со дня вывода ограниченного контингента из Афганистана.

На парламентских слушаниях в среду также прозвучало предложение найти средства для идентификации останков 30 советских воинов-"афганцев".

"Сегодня в Ростове в госпитале находятся останки 30 человек наших "афганцев", которые мы вывезли из Афганистана с угрозой для своей жизни и для жизней других, но у государства, у Минобороны, нет денег, чтобы идентифицировать эти останки", - сказал председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ Александр Ковалев.

Пересмотреть оценку операции СССР в Афганистане в середине ноября предложила "Единая Россия". Как заявил тогда депутат Госдумы Дмитрий Саблин, это важно не только для ветеранов, но и для исторической памяти россиян.

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