Погибший в "Шереметьево" мужчина накануне избил балетмейстера

Обстоятельства гибели человека на лётном поле столичного аэропорта "Шереметьево" выясняют Следственный комитет и специальная комиссия Росавиации. Мужчину сбил Boeing, который разгонялся, чтобы подняться в небо. Лайнер благополучно улетел, его системы не выявили неполадок. На борту даже не поняли, что именно произошло. Экипаж почувствовал удар, но принял его за столкновение с животным.

Пассажирский Boeing, который готовился подняться в воздух, при разгоне сбил мужчину, неожиданно вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Предполагают, что он, пройдя на посадку вместе с остальными пассажирами своего рейса, не стал садиться в автобус, а побежал по летному полю. Но экипаж уже не мог остановить лайнер. Пилоты сначала думали, что под шасси попало животное, и сообщили о происшествии диспетчерам, когда борт уже набрал высоту и взял курс на Афины, передает "ТВ Центр".

На земле, пока шли следственные действия, взлетная полоса на несколько часов была закрыта для воздушных судов. Ночью в "Шереметьево" задержали около десятка рейсов. При осмотре на месте происшествия нашли посадочный талон, по которому установили личность погибшего. Это 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян - его депортировали из Испании и отправили на родину, в Москве была пересадка. Никто из правоохранителей его на борту не сопровождал. В салоне Епремян устроил дебош. Усмирять мужчину пришлось пассажирам, рассказал худрук Русского национального балета Сергей Радченко, который летел этим же рейсом.

"Вид у него был типичного наркомана. Может, какие-нибудь грязные наркотики, у него ломка, может, была. Непонятно что, в общем. Он ушел в заднюю часть кабины, и там я слышал какие-то звуки, он там какому-то мальчишке дал по лицу несколько раз. Его стюардессы привели обратно на это место, он стал на меня смотреть, совершенно каким-то непонятным, странным взглядом. Ну чтобы не провоцировать, я сидел и смотрел в телефон. Вдруг удар в челюсть с его стороны. Я спросил его: за что ударил? Он ответил: приедем, я тебе скажу, за что", - рассказал Радченко.

В столичном аэропорту Епремяна встретила полиция, но задерживать не стала. Границу с Россией как транзитный пассажир он не пересекал. Мужчину просто отправили на посадку на рейс в Ереван, откуда он и сбежал. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, к которому подключилась и транспортная прокуратура.

Boeing 737 благополучно приземлился в Афинах. В греческом аэропорту самолет тщательно обследовали: на фюзеляже обнаружили небольшие повреждения, на стойках шасси, если говорить официальным языком, "следы биологического происхождения", видимо, кровь. Полёты этого лайнера пока решили приостановить. Все обстоятельства теперь изучают и в Ереване. Как выяснилось, испанская сторона не предупреждала Армению о депортации ее гражданина, закон это допускает. То есть, на родине погибшего никто не ждал.



Борис Иванин, Александр Ковалев, "ТВ Центр".