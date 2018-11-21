Путин потребовал ускорить диверсификацию "оборонки"

Доля гражданской продукции в выпуске российского оборонно-промышленного комплекса уже в конце этого года, по плану, превысит 20%. Однако принимаемых мер пока недостаточно, заявил Владимир Путин на третьем совещании с военными в Сочи.

Владимир Путин провел в Сочи третье на этой неделе совещание с руководством Минобороны, членами правительства и представителями ОПК. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обсуждался вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин подчеркнул, что производство гражданской продукции укрепит экономическую устойчивость ОПК, так как перевооружение армии скоро закончится, а освободившиеся производственные мощности нужно использовать.

"В полной мере система пока не заработала и, чтобы достичь показателей на 2025 и 2030 годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно. Диверсификация ОПК — это одна из ключевых стратегических национальных задач, мы должны это понимать, много раз с вами об этом говорили. Время пройдёт, гособоронзаказ сократится, что делать будете? От её успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно - обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. Потому что эти мощности, даже если они не будут задействованы для производства оборонной продукции, они нам все равно будут нужны, их, как минимум, нежелательно сокращать", - заявил Путин.