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"Это будет подарком для России": Трамп против разрыва отношений с Эр-Риядом

19:57
  • среда
  • 21 ноября 2018

США не будут вводить санкции против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги. Как заявил американский президент, наследный принц Салман мог знать о преступлении, а мог и не знать. И это несмотря на то, что, по предварительным результатам расследования ЦРУ, именно Мухаммед бен Салман отдал приказ убить Хашогги. Но Дональд Трамп ясно дал понять, что не собирается портить отношения с Эр-Риядом на основании выводов разведуправления.

Пресс-подход в среду — явно не самый комфортный для Дональда Трампа. Приходится постоянно оправдываться за политику двойных стандартов, которая для Белого дома, в общем-то, традиционна, и у местных СМИ особых вопросов обычно не вызывает. Но тут - жестокое убийство журналиста, а никакими санкциями за это Вашингтон Эр-Рияду не грозит. Наоборот, намерен наращивать сотрудничество. Со стороны репортеров на главу государства обрушился шквал критических замечаний: почему президент больше верит саудитам, чем собственным спецслужбам? почему Трамп ставит свои бизнес-интересы превыше всего? почему саудиты, скорее всего, избегут наказания за совершенное преступление.

"Они покупают у нас товаров на 400 миллиардов долларов. Если мы им говорим, что мы прекращаем с ними все отношения, то оборудование, вооружение и все другое Саудовская Аравия купит у России и Китая. Россия и Китай будут очень счастливы. Потому что сейчас мы отлично преуспеваем против Китая, и против России. И я не собираюсь ничего выговаривать стране, которая тратит сотни миллиардов долларов и помогла мне сделать одну важную вещь: сдерживать цены на нефть. Вы хотите увидеть нефть по 150 долларов за баррель? Это будет прекрасный подарок России, если мы разорвем отношения с Саудовской Аравией", - заявил Дональд Трамп.

Это все, для того, чтобы сделать Америку снова великой — пытается убедить Трамп репортеров. А потому Вашингтон останется надежным партнером саудитов. Факт убийства журналиста Джамаля Хашогги в стенах консульства королевства в Турции официальный Эр-Рияд признал только спустя более чем две недели после его исчезновения и под давлением неопровержимых улик. Правда, с оговоркой - преступление было совершено не преднамеренно, а в результате произошедшего конфликта. И виновным уже предъявлены объявления. Пятерым из них грозит смертная казнь. В среду телеканал Huberturk рассказал о содержании 2 аудиозаписей, сделанных во время убийства Хашогги. На одной из них журналисты опознали голос саудовского консула. В ЦРУ уверены: за чудовищным убийством стоит лично наследный принц Мухаммед бен Салман. Центральное разведуправление изучило аудиозаписи, сделанные в консульстве в момент убийства и перехватило звонок якобы одного из убийц помощнику кронпринца. Все эти доказательства спецслужбы Трампу предоставили, но он с ними знакомиться отказался, назвав запись "мучительной и ужасной".

"В ЦРУ не делали жестких утверждений. Их выводы — это примерно так: может быть, он был в курсе убийства, может быть, не был. Наши разведслужбы не дали однозначной оценки. ЦРУ изучило доказательства, но точка еще не поставлена. Так что, может быть, он, а может, и не он", - говорит Трамп.

Дональд Трамп попытался применить тактику Терезы Мэй. Правда, сделал это с точностью до наоборот. Британскому премьеру задолго до завершения расследования и хотя бы начала судебного процесса отравления Сергея Скрипаля и его дочери без каких-либо доказательств было достаточно сказать highly likely ("весьма вероятно"), что за этим стоит Москва, чтобы началась сначала дипломатическая война, а потом и экономическая против России. Которую охотно подхватил Вашингтон, чтобы ввести очередной пакет антироссийских санкций. В случае с убийством журналиста в консульстве Саудовской Аравии есть и доказательства и признания. Но американский президент отказывается вводить против дорогого союзника и прекрасного партнера  какие-либо экономические рестрикции. И уходит от прямого ответа на вопрос о причастности к убийству арабского принца уклончивым "может быть". Но комитета Сената США по международным делам такая неопределенность не устроила. Конгрессмены потребовали от администрации Трампа определиться со своей позицией: отдавал кронкринц приказ на убийство или нет. На ответ по американским законам отводится 120 дней.

Дональд Трамп уже готовит общественность к тому, что, возможно, ответа на вопрос о степени вовлеченности в расправу над Джамалем Хашогги руководства Саудовской Аравии не будет никогда. Контракты на поставку вооружений, видимо,  дороже истины.

Германия в отличие от США сделала хотя бы вид, что озабочена ситуацией с правами человека в Саудовской Аравии. Берлин приостановил экспорт оружия саудитам. Пока до завершения расследования. Дональд Трамп пытается всеми способами снизить градус напряжения вокруг расправы над Хашогги, выгораживая саудитов. Мол, в Сирии Асад вообще убивает сотни тысяч людей. Такой аргумент американский президент привел журналистам, пытаясь оправдать отсутствие санкций против Эр-Рияда.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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