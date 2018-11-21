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Совфед призвал обновить условия применения ядерного оружия Россией

19:31
  • среда
  • 21 ноября 2018

Сенаторы предложили Совфеду пересмотреть условия перехода России к применению ядерного оружия, а также на ответные действия при помощи гиперзвуковых вооружений.

Совет Федерации предложил Совету Безопасности России подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", сообщает РИА "Новости". Этим документом определяются условия применения Россией ядерного оружия.

Как отмечает агентство, такое предложение содержится в проекте рекомендаций, которые были приняты в среду по итогам проведенного комитетом Совфеда по обороне и безопасности круглого стола, где обсуждалось развитие Вооруженных сил страны. В мероприятии, помимо сенаторов, принимали участие представители Минобороны, Генштаба и Совбеза.

"Межведомственной комиссии Совета Безопасности по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода России к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - сказано в рекомендациях.

В прошлом месяце президент Владимир Путин напомнил, что российская концепция ядерной доктрины не предусматривает нанесение превентивного удара. Глава государства подчеркнул, что Россия применит такое оружие только в одном случае - в качестве ответа агрессору. "Агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заявил Путин.

В начале года обновленную ядерную доктрину приняли Соединенные Штаты. В документе большое внимание было уделено развитию российских ядерных сил, а также потенциальным угрозам из КНДР, Ирана и Китая. Пентагон тогда объявил, что США направят усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, однако продолжат тратить средства на модернизацию "ядерной триады": межконтинентальных ракет, стратегических подводных лодок и бомбардировщиков.

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