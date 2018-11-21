Мосгорсуд разрешил бобслеисту Зубкову оставить себе медали Сочи

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков, уличенный в допинге, сохранит себе олимпийские медали, несмотря на требование Спортивного арбитражного суда. Такое решение принял в среду Мосгорсуд. На Олимпиаде-2014 в Сочи Зубков завоевал два золота, однако его результаты позже были аннулированы, так как международные спортивные власти признали его виновным в нарушении антидопинговых правил. Российский спортсмен отрицает обвинения.

Мосгорсуд разрешил бобслеисту Александру Зубкову оставить себе золотые медали Сочи. Спортсмен не будет исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении наград, передает РИА Новости.

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота. Спортсмена также пожизненно отстранили от участия в Играх.

CAS позже заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы. Арбитраж потребовал, чтобы Зубков сдал медали.

Международные спортивные власти нашли в моче спортсмена "физиологически невозможный" уровень соли. CAS пришел к выводу, что Зубков заранее предоставил чистую мочу, в которую позднее была добавлена соль для сокрытия подмены.

Россиянин не согласен с обвинениями в употреблении допинга. В Мосгорсуде он настаивал на возвращении медалей и статуса олимпийского чемпиона. Его защита утверждает, что моча спортсмена не могла быть со следами допинга, поскольку спортсмен является пилотом болида, и это не предполагает серьезных физических затрат.

Мосгорсуд счел, что решение CAS основано на домыслах и доказательства подмены пробы не было.