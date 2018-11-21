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Росгвардия объяснила назначение автомобилей с лазерами

20:27
  • среда
  • 21 ноября 2018

Росгвардия закупает служебные автомобили с системой комплексного нелетального воздействия для проведения контртеррористических операций. Оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием, заявили в ведомстве.

Машины с системой светового и звукового воздействия, которые закупает Росгвардия, не являются оружием. Об этом сообщает ТАСС.

"Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций", - заявил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее СМИ обратили внимание на закупку Росгвардией двух служебных автомобилей, способных воздействовать на окружающих шумом и лазером.

Как следует из карточки на сайте госзакупок, машины по контракту должны поступить 30 ноября. Они будут оснащены системой комплексного нелетального воздействия. Стоимость контракта - 65,2 миллиона рублей.

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