МИД России предостерег Киев от попыток пересмотреть статус Азовского моря

Российские дипломаты призвали Украину решать вопросы по ситуации в Азовском море путем диалога. Любые попытки пересмотреть статус моря в одностороннем порядке будут расцениваться как провокация.

Министерство иностранных дел России предостерегло Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря. Вместо этого, как говорится в заявлении на сайте ведомства, Москва призывает Киев к конструктивному диалогу по ситуации в регионе.

"Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает. Ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия", - подчеркнули в МИД.

В заявлении министерства говорится, что Россия серьезно обеспокоена в связи с попытками Украины обострить ситуацию, а также тем, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию отношений между странами находит поддержку у ряда государств, включая некоторые страны Европейского союза.

Кроме того, в МИД отвергли обвинения в адрес России относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе.

"С момента воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России", - говорится в ведомстве.

Ранее на этой неделе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пообещала, что Евросоюз примет "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море, где Россия ужесточила контроль за судами. По ее словам, действия России наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под международными флагами, которые ходят по этому морю.