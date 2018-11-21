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Медведев пожаловался на рабочие места для инвалидов из "времен царя Гороха"

21:24
  • среда
  • 21 ноября 2018

Люди с ограничениями по здоровью должны иметь доступ к современным рабочим местам, а не тем, что "были аттестованы лет 70 назад". Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он призвал трудоустраивать инвалидов на госслужбе и пожаловался на рабочие места для них из "времен царя Гороха".

Людей с ограниченными возможностями нужно трудоустраивать на госслужбе. При этом они могли бы работать лучше, чем иные чиновники и подавать им пример. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

По словам премьера, чиновнику, имеющему ограничения по здоровью, будет трудно отказать в просьбе инвалиду. Более того, если вопросами организации доступной среды займутся люди, знакомые не понаслышке с проблемой, высока вероятность, что появятся реальные сдвиги. Глава правительства выступил за привлечение инвалидов к социально значимым профессиям.

"У нас очень многие рабочие места для инвалидов совсем тяжелые. Нам нужно все-таки, чтобы и здесь технологический прогресс приходил. И чтобы это были производства, которые создают продукты, нужные рынку, а не просто так, чтобы люди чем-то занимались. Только тогда у этого есть перспективы. Иначе цифры по занятости инвалидов и дальше будут снижаться", - заявил Медведев.

Премьер также отметил, что зачастую инвалиды трудятся на "неквалифицированных работах, которые придумали при царе Горохе", сообщает ТАСС.  "Мы с вами должны понимать, что нам нужны нормальные места для инвалидов, а не фиктивные, или места, которые были аттестованы лет 70 назад", - сказал Медведев.

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