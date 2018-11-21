На ВДНХ стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс"

В Москве стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Соревнования пройдут по 73-м профессиям.

На ВДНХ стартовал четвертый национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", передает "ТВ Центр".

Соревнования пройдут по 73-м профессиям. Участники со всей России разделены на три категории: школьники, студенты и специалисты. Это люди от 14 до 65 лет, которые имеют различные медицинские ограничения.

Самые популярные дисциплины: "Медицинский и социальный уход", "Маляр", "Массажист", "Обработка текста" и "Поварское дело". Работу конкурсантов будут оценивать более 500 экспертов. Итоги конкурса подведут 23 ноября.