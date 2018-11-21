ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ВДНХ стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс"

22:23
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Москве стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Соревнования пройдут по 73-м профессиям.

На ВДНХ стартовал четвертый национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", передает "ТВ Центр".

Соревнования пройдут по 73-м профессиям. Участники со всей России разделены на три категории: школьники, студенты и специалисты. Это люди от 14 до 65 лет, которые имеют различные медицинские ограничения.

Самые популярные дисциплины: "Медицинский и социальный уход", "Маляр", "Массажист", "Обработка текста" и "Поварское дело". Работу конкурсантов будут оценивать более 500 экспертов. Итоги конкурса подведут 23 ноября.

Читайте также:
Главное сегодня
Чемпионат по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс"
Чемпионат по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение