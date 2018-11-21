Проекты платформы "Россия - страна возможностей" показали рекордную востребованность

Для участия в конкурсах начинающих бизнесменов и управленцев в рамках платформы "Россия - страна возможностей" зарегистрировались 1,3 миллиона человек. И прием заявок еще не окончен. Платформа, запущенная по инициативе Владимира Путина, призвана содействовать развитию предпринимательства и созданию кадрового резерва государства. Инициативные молодые люди смогут расширить профессиональные знания и получить новые стимулы для реализации самых смелых идей.

Путь от идеи до воплощения мечты для многих из этих ребят, возможно, оказался бы непреодолимым. Но им повезло. Они стали участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей". Её создали только в этом году по инициативе президента, отмечает "ТВ Центр". Конечно, организаторы надеялись на успех. Но такого никто не ожидал.

"Приятно удивляет активность людей. У нас уже более 1,3 миллиона участников только по трём базовым конкурсам платформы "Россия - страна возможностей". В "Лидерах России" в этом году 230 тысяч человек. В конкурсе "Я профессионал"- это студенческие олимпиады - уже больше 450 тысяч, в прошлом году было 290. И, конечно, бьёт все рекорды "Мой первый бизнес" среди школьников", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Лидеры России" - один из флагманских проектов новой платформы. Современные управленцы доказывают жюри и самим себе, что готовы встать у руля даже в самых тяжёлых ситуациях и привести коллектив к успеху. Те, кому на конкурсе удастся проявить себя убедительнее других, в будущем бесплатно смогут повысить квалификацию и пройти стажировку в крупной компании. Впрочем, список бонусов на этом не заканчивается.

"Россия - страна возможностей" - это 15 конкурсов для талантливых людей. Участники могут не только продемонстрировать свои способности, но, что самое главное, у каждого из них появляется шанс найти работу своей мечты, даже если вам всего 13 лет. Проект "Мой первый бизнес" рассчитан на учащихся средней школы. Больше 400 тысяч ребят уже захотели доказать, что, несмотря на юный возраст, знают, как заработать. Если не первый миллион, то первые карманные деньги. Главный приз - бесплатное обучение на факультете бизнеса престижного вуза.

"Нам главное донести следующее: что уже в 13-14 лет реально открыть свой бизнес. Пусть небольшой, с небольшим оборотом, с небольшим доходом. Но это возможно", - заявил руководитель проекта "Мой первый бизнес" Ярослав Самылин.

Для школьников и студентов было создано больше всего проектов: кубок по менеджменту "Управляй!", олимпиада "Я - профессионал", грантовый конкурс молодёжных инициатив, движение "Молодые профессионалы". Организаторы объясняют это просто: важно рассмотреть талант ещё в юном возрасте, ведь тогда больше шансов помочь ему реализоваться в будущем.

"Я думаю, что это желание проявить себя. Желание сравнить себя с другими. И возможности, которые открывает наша страна для самых разных людей в разных направлениях", - сказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Новая программа на данный момент объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Каждый имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Количество желающих принять участие растёт с невероятной скоростью.

"Это говорит о том, что проекты, предложенные президентом России Владимиром Путиным, и сама система социальных лифтов, которую запустил президент, востребована и работает", - уверен Кириенко.

О результатах конкурсов можно говорить бесконечно. Тем, кто всю жизнь мечтал снять фильм или открыть своё дело, теперь это удалось. Лидеры детского самоуправления в школах просто хотели помогать другим: они строят детские площадки и делают уроки вместе с отстающими в учёбе. А участники конкурсов "Добровольцы России" и "Хочу делать добро" смогли создать несколько десятков благотворительных проектов. И - самое важное - участником может стать любой. У кого есть мечта.

Евгения Карих, Александр Ивановский, Сергей Ким, "ТВ Центр".