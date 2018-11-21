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Путин: российско-абхазские отношения носят особый характер

21:20
  • среда
  • 21 ноября 2018

Российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

В среду в Сочи президент России Владимир Путин провел встречу со своим абхазским коллегой  Раулем Хаджимбой, передает пресс-служба Кремля.

Российский президент подчеркнул, что отношения двух стран носят особый, стратегический и союзнический характер. В ходе встречи обсуждалось развитие  двустороннего сотрудничества в различных отраслях, в частности, в экономике.

"Товарооборот у нас растет, но, в общем, небольшими темпами – 5% в прошлом году, 2% за девять-десять месяцев текущего года", - сказал российский лидер. По его словам, деловые связи с абхазскими партнерами поддерживают 300 российских предприятий, однако этого недостаточно.

В свою очередь, Хаджимба отметил, что с помощью России в республике реализуется ряд проектов. "За это время работа по линии инвестпрограммы проводится интенсивно, есть успехи. Не менее важными для нас являются те работы, которые проводятся по линии инвестиционного агентства", - заявил Хаджимба.

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