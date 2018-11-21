Суд арестовал двух следователей СК по делу о взятке в 5 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца следователей центрального аппарата Следственного комитета Андрея Тринева и Сергея Дубинского. Накануне их задержали по делу о получении взятки в пять миллионов рублей.

Двух следователей центрального аппарата СК – Андрея Тринева и Сергей Дубинского – отправили под арест до 20 января 2019 года по делу о получении взятки в пять миллионов рублей. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Уголовное дело было возбуждено 20 ноября "по заявлению гражданина Коврижкина", об этом сказал в суде следователь, возглавляющий расследование - генерал Сергей Чернышов, передает "Интерфакс".

Защита Дубинского просила отправить его под домашний арест, подчеркивая, что 54-летний мужчина страдает хроническими заболеваниями, в том числе онкологическим. Тринев также просил суд не отправлять его в СИЗО. Он был задержан накануне с поличным, утверждает следствие.

Известно, что Дубинский возглавлял следственную группу, которая занималась расследованием дела о теракте 24 января 2011 года в аэропорту "Домодедово".