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Пятеро детей пострадали при взрыве котла под Красноярском. СК начал проверку

22:00
  • среда
  • 21 ноября 2018

Взрыв произошел в частном доме в поселке Новокаргино Красноярского края. В результате инцидента пострадали пятеро детей, один из них находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

Красноярские следователи начали проверку после взрыва нагревательного котла в частном доме в поселке Новокаргино Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в частном доме вечером в среду, 21 ноября. В результате инцидента пострадали пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии. "По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - заявили в СК.

В центре медицины катастроф агентству уточнили, что были госпитализированы три ребенка, состояние двух оценивается как средней тяжести, еще одного - как тяжелое. Двум другим детям помощь была оказана амбулаторно.

В региональном Минздраве подтвердили информацию о взрыве и пострадавших детях, однако более подробную информацию пообещали предоставить утром в четверг, когда медики завершат свою работу.

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