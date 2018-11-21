ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат Кокорина опровергла сообщения о выплате компенсации избитому водителю

22:38
  • среда
  • 21 ноября 2018

По словам адвоката Александра Кокорина, футболист даже не имеет возможности кому-то перевести деньги из тюрьмы. Она также отметила, что о выплате компенсаций сейчас не может идти речи, поскольку не было проведено соответствующей экспертизы.

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла сообщения о том, что ее подзащитный и другой фигурант дела о хулиганстве в центре Москвы Павел Мамаев заплатили компенсацию водителю ведущей "Первого канала" Виталию Соловчуку.

"Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом неизвестно и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более неизвестно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть", - заявила Стукалова в беседе с РИА "Новости".

Она также добавила, что Кокорин чувствует себя хорошо. "После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал два раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день", - отметила адвокат.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Кокорин и Мамаев урегулировали в материальном плане вопрос с избитым водителем, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих доказательств. Собеседник агентства также добавил, что до этого футболисты принесли всем потерпевшим извинения, а также признали вину в полном объеме.

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сперва они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря. Срок предварительного расследования по делу недавно был продлен до февраля следующего года.

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Кокорин
Александр Кокорин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение