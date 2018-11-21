Адвокат Кокорина опровергла сообщения о выплате компенсации избитому водителю

По словам адвоката Александра Кокорина, футболист даже не имеет возможности кому-то перевести деньги из тюрьмы. Она также отметила, что о выплате компенсаций сейчас не может идти речи, поскольку не было проведено соответствующей экспертизы.

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла сообщения о том, что ее подзащитный и другой фигурант дела о хулиганстве в центре Москвы Павел Мамаев заплатили компенсацию водителю ведущей "Первого канала" Виталию Соловчуку.

"Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом неизвестно и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более неизвестно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть", - заявила Стукалова в беседе с РИА "Новости".

Она также добавила, что Кокорин чувствует себя хорошо. "После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал два раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день", - отметила адвокат.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Кокорин и Мамаев урегулировали в материальном плане вопрос с избитым водителем, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих доказательств. Собеседник агентства также добавил, что до этого футболисты принесли всем потерпевшим извинения, а также признали вину в полном объеме.

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сперва они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря. Срок предварительного расследования по делу недавно был продлен до февраля следующего года.