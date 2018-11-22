Четверо детей погибли при пожаре в Туле

В Туле расследуют обстоятельства пожара в жилом пятиэтажном доме, где погибли четверо детей. Женщина, с которой они находились дома, получила сильные ожоги и в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Жертвами пожара в тульской пятиэтажке стали четверо детей. Трагедия произошла поздно вечером в квартире на первом этаже, она выгорела полностью. По предварительной версии, вспыхнул самодельный обогреватель, пламя быстро распространилось по всему помещению, передает "МИР24".

Как сообщили в территориальном центре медицины катастроф, дети погибли еще до приезда "скорой". Они отравились угарным газом. По данным местных СМИ, самому младшему из них было 3 месяца, старшему - пять лет. Следователи допрашивают свидетелей, назначена пожарно-техническая экспертиза. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.