ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверо детей погибли при пожаре в Туле

08:04
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В Туле расследуют обстоятельства пожара в жилом пятиэтажном доме, где погибли четверо детей. Женщина, с которой они находились дома, получила сильные ожоги и в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Жертвами пожара в тульской пятиэтажке стали четверо детей. Трагедия произошла поздно вечером в квартире на первом этаже, она выгорела полностью. По предварительной версии, вспыхнул самодельный обогреватель, пламя быстро распространилось по всему помещению, передает "МИР24".

Как сообщили в территориальном  центре медицины катастроф,  дети погибли еще до приезда "скорой". Они отравились угарным газом. По данным местных СМИ, самому младшему из них было 3 месяца, старшему - пять лет. Следователи допрашивают свидетелей, назначена пожарно-техническая экспертиза. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.

Главное сегодня
Пожарные МЧС
Пожарные МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение