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Американским военным разрешили стрелять по мигрантам на границе с Мексикой

08:13
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Белый дом разрешил американским военным стрелять по мигрантам, в случае если те предпримут попытки прорваться через границу из Мексики. Эту информацию подтвердил глава Пентагона.

Власти США разрешили войскам, находящимся на границе с Мексикой, применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы. Об этом пишет "Газета.Ru".

В районе Тихуаны находятся уже шесть тысяч нелегалов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Сейчас туда направляется еще один караван. Мигранты разбили стихийный лагерь. Власти Мексики объявили, что ситуация критическая, а шансы людей попасть на территорию Штатов минимальны.

Мексиканцы такому соседству не рады, периодически вспыхивают акции протеста. Местные жители требуют от правительства начать массовую депортацию нелегалов.

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