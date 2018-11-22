Американским военным разрешили стрелять по мигрантам на границе с Мексикой

Белый дом разрешил американским военным стрелять по мигрантам, в случае если те предпримут попытки прорваться через границу из Мексики. Эту информацию подтвердил глава Пентагона.

Власти США разрешили войскам, находящимся на границе с Мексикой, применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы. Об этом пишет "Газета.Ru".

В районе Тихуаны находятся уже шесть тысяч нелегалов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Сейчас туда направляется еще один караван. Мигранты разбили стихийный лагерь. Власти Мексики объявили, что ситуация критическая, а шансы людей попасть на территорию Штатов минимальны.

Мексиканцы такому соседству не рады, периодически вспыхивают акции протеста. Местные жители требуют от правительства начать массовую депортацию нелегалов.