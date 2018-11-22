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Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа

08:52
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Сирийские саперы приступили к разминированию поселков вблизи Дераа. Найденные бомбы либо уничтожают на месте, либо отвозят на специальные склады. Продолжают работать военные и в самом городе – там до сих пор много мин-ловушек, оставленных террористами.

Опасности больше нет. Этот подрыв не теракт и не обстрел. А финал операции по разминированию деревни в провинции  Дераа. Саперы работали весь день. Сначала провели инженерную разведку улиц. Обошли все дома и дворы. А потом приступили к извлечению боеприпасов. В пол, предмет похож на бочку. На самом деле снаряд от самодельной реактивной установки. Сапёр перекусывает провода. Фугас обезврежен.
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"Я внимательно осмотрел его, и понял, что он не опасен – механизм не работает. Мы отнесём это в специальное место, где уже лежат несколько бомб, а затем всё уничтожим", - рассказал сапер Мулязим Мухаммад.

Крестьяне теперь спокойны и довольны. Можно браться за распашку полей. Сапёры проверяют и кварталы, в которые вернулись мирные жители. Со дня на день здесь тоже начнут разбирать завалы. До переезда беженцев, которые собираются покинуть платочные городки, необходимо успеть.

Сложнее  всего разминировать здания и подвалы. Если на улице фугас можно заметить по просевшему грунту или проводам, то здесь, обнаружить бомбу крайне трудно. А если  учесть что она могла не сдетонировать и осталась на боевом взводе, то и крайне опасно.

Кроме самоделок, сапёры показали и огромный арсенал штатного вооружения. Гранатометы, огнеметы, противотанковые реактивные установки. Почти все – иностранного производства. Высокотехнологичное, очень дорогое и эффективное. Но в столкновениях с сирийской армией, боевиками уже применяться не будет. Это оружие сдали группировки, которые решили прекратить сопротивление и подписали с властями Сирии договор о примирении.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.

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