5 лет после Майдана: Костин рассказал, что изменилось на Украине

Получили ли украинцы то, что им обещали? Насколько реальны их надежды на то, что предстоящие президентские выборы на Украине изменят ситуацию в стране к лучшему? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Константин Костин.

О том, какие цели ставил перед собой Майдан, речь пошла в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Конечно, если мы сравним Украину сейчас и 5 лет назад, то это государство деградирующее. Основная цель государства – благополучие граждан, а там все обстоит очень печально: цены на основные товары и продукты выросли в разы", - отметил Костин.

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