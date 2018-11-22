Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

21 ноября на 63-м году жизни скончался начальник ГРУ Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов. Причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, пишет "Интерфакс".

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного. У Коробова остались жена и двое детей.

Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016-го возглавил ГУ Генштаба ВС России после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.