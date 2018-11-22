Социально значимые продукты в России подорожают на 4-11%

В 2019 году социально значимые товары станут дороже на 4–11%. Затраты на производство товаров из-за повышения налога увеличатся. Это скажется на их стоимости. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре.

В следующем году социально значимые товары станут дороже на 4–11%. Об этом пишет газета "Известия".

Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Об этом сообщается в прогнозе Аналитического центра при правительстве. Эксперт организации Анастасия Сысоева отметила, что больше всего увеличится стоимость сахара.

При оценке учитывались НДС, ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, а также инфляция. Тем не менее, не рассматривались возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний.

При этом, установленная для социально значимой продукции льготная ставка НДС в 10% не сможет повлиять на ситуацию. Цены увеличатся из-за роста инфляции и НДС на другие товары, используемые производителями.

Как отметил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, подорожают и продукты с длинной производственной цепочкой.