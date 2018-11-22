Российские банки задумали ввести идентификацию по рисунку вен

Российские кредитные организации изучают возможность переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен. Таким образом, россиянам после этого не понадобятся карты для снятия наличных, а также совершения платежей и переводов через аппараты.

Банкоматы ряда российских кредитных организаций могут переоборудовать для идентификации потребителей по рисунку вен. Об этом пишет газета "Известия".

Официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка рассказали, что в этом случае россиянам не придется использовать карту для совершения основных банковских операций. А проверка будет осуществляться по контуру линий на ладони, для чего потребуется только раз в 10 лет сдавать биометрию в офисе финансовой организации.

Эксперты считают, что новый метод обеспечит высокий уровень защиты от взлома. Также определить человека можно будет и по грязным или мокрым рукам. Идентификация будет невозможна только при наличии повреждений на ладони.

Данное новшество потребует от банков больших затрат на дорогостоящее оборудование для проверки, однако даст возможность сэкономить на выпуске карт.