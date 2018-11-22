"Газпром" выбрал маршрут поставки газа по "Турецкому потоку" в Европу, газопровод будет проложен через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

"Газпром" выбрал маршрут поставки газа по "Турецкому потоку", он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет газета "Коммерсант".

В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию - с 2021-го, в Словакию - во второй половине 2022 года.

Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Болгарские компании проведут аукцион в декабре. "Газпром" собирается забронировать все предложенные мощности.

19 ноября "Газпром" достроил подводную часть "Турецкого потока". С 2020 года компания планирует запустить обе нитки газопровода, а с 2022-го года отказаться от транзита газа через Украину.