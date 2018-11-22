ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержанному рэперу Хаски предъявили обвинения по трем статьям

09:37
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В Краснодаре задержанному после отмены концерта рэперу Хаски предъявили обвинения по трем статьям – мелкое хулиганство, незаконная организация массового пребывания граждан и отказ от медосвидетельствования. Музыканту грозит до 15 суток ареста.

Краснодарская полиция составила на задержанного рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, три административных протокола, сообщает ТАСС.

Хаски обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование. Ему грозит до 15 суток ареста.

20 ноября в Ростове-на-Дону полиция прервала концерт рэпера, который проходил в клубе. На следующий день его концерт в Краснодаре был отменен по требованию прокуратуры. Но Хаски все равно решил выступить – он зачитал рэп на улице, стоя на крыше автомобиля. Во время этого стихийного концерта музыканта задержали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минутка демократии #хаски #свободухаски

Публикация от Alina (@lintsy17)

25-летний рэпер известен своими мрачными текстами со сложной рифмовкой. Это уже не первый раз, когда у правоохранительных органов возникают вопросы к его текстам. Ранее был отменен концерт Хаски в Тольятти.

Главное сегодня
Рэпер Хаски
Рэпер Хаски
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение