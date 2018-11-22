Задержанному рэперу Хаски предъявили обвинения по трем статьям

В Краснодаре задержанному после отмены концерта рэперу Хаски предъявили обвинения по трем статьям – мелкое хулиганство, незаконная организация массового пребывания граждан и отказ от медосвидетельствования. Музыканту грозит до 15 суток ареста.

Краснодарская полиция составила на задержанного рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, три административных протокола, сообщает ТАСС.

Хаски обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование. Ему грозит до 15 суток ареста.

20 ноября в Ростове-на-Дону полиция прервала концерт рэпера, который проходил в клубе. На следующий день его концерт в Краснодаре был отменен по требованию прокуратуры. Но Хаски все равно решил выступить – он зачитал рэп на улице, стоя на крыше автомобиля. Во время этого стихийного концерта музыканта задержали.

25-летний рэпер известен своими мрачными текстами со сложной рифмовкой. Это уже не первый раз, когда у правоохранительных органов возникают вопросы к его текстам. Ранее был отменен концерт Хаски в Тольятти.