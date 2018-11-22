На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины с проломленной головой

В квартире в Северном Медведкове нашли тело мужчины с тяжелой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В квартире на северо-востоке столицы нашли тело мужчины с проломленным черепом. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились очевидцы, сообщившие, что в квартире на улице Грекова лежит человек в луже крови. На месте оперативники нашли тело хозяина жилища 1965 года рождения.

"Причиной смерти, предварительно, стала тяжелая черепно-мозговая травма", - рассказал источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. С места происшествия оперативники изъяли деревянную палку. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.