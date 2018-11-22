ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины с проломленной головой

09:23
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В квартире в Северном Медведкове нашли тело мужчины с тяжелой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В квартире на северо-востоке столицы нашли тело мужчины с проломленным черепом. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В полицию обратились очевидцы, сообщившие, что в квартире на улице Грекова лежит человек в луже крови. На месте оперативники нашли тело хозяина жилища 1965 года рождения.

"Причиной смерти, предварительно, стала тяжелая черепно-мозговая травма", - рассказал источник. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. С места происшествия оперативники изъяли деревянную палку. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей. 

Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение