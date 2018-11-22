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На Магадан обрушился мощный снежный циклон

11:39
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Метель, снежные заносы и нулевая видимость. Магадан - во власти мощного циклона. Закрыто несколько трасс и отменны занятия в школах. Количество выпавших осадков уже бьет рекорды. Спасатели предупреждают об опасности схода лавин и рекомендуют водителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Пик снежной бури ожидается вечером.

Даже для сурового Магадана такой мощный снежный циклон, когда на календаре еще осень, стал неожиданностью. Многие жители Колымы в четверг не смогли вовремя попасть на работу. На дорогах - снежные заносы, видимость нулевая, общественный транспорт ходит с перебоями. Не рады снегу и автовладельцы, особенно те, кто не успел сменить резину. Спасатели установили несколько постов на самых опасных участках, чтобы помогать застрявшим в снегу водителям, передает "ТВ Центр".

У школьников Магадана сегодня начались внеплановые каникулы. Правда, многие узнают о них лишь на пороге занесенной школы. Оповещать об отмене занятий начали накануне вечером. Но многие все равно пришли учиться. Спасатели советуют не отпускать детей на улицу одних. И взрослым лучше оставаться дома. Снег идет стеной, порывы ветра достигают 21 метра в секунду. В регионе объявлена лавинная опасность.

Циклон пришел на Колыму с Охотского моря и охватил все побережье области. Просвета в этом снежном вихре синоптики пока не видят. Магадан - в плену у  непогоды вплоть до выходных.

Песня "Еду в Магадан" сегодня звучит не актуально. Трассы вокруг города засыпаны снегом. Территориальная дорога Магадан - Балаганное - Талон - она идет вдоль моря на восток - в настоящее время закрыта, на ней развернут мобильный пункт обогрева. Жителям рекомендовали пока не покидать населенные пункты. К субботе циклон отступит. Но передышка будет недолгой. Метели вновь начнутся в воскресенье вечером.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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