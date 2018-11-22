ЕС осудил Косово за 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии

Правительство Косова установило стопроцентные пошлины на импорт продукции из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Теперь, чтобы отправить свои товары, этим странам придётся оплатить их полную стоимость. На повышение тарифов отреагировали сербские власти. Президент Александр Вучич назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за последнее десятилетие.

Постановление правительство Косова принимает за считанные секунды. Очевидно, что принципиальное решение было подготовлено заранее и вступает в силу с момента оглашения, то есть немедленно. Отныне все товары, которые ввозятся в частично признанную республику из Сербии и Боснии и Герцеговины, облагаются пошлиной, равной стоимости товара, передает "ТВ Центр". То есть торговля с Косово становится бессмысленной. Подрывается как экономическое сотрудничество, так хрупкие политические отношения. Президент Сербии Александр Вучич собрал в Белграде экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за последнее десятилетие.

"Последствия такого поступка абсолютно непредсказуемы и в любой момент могут привести регион к полной катастрофе, если не будут отменены... Надеюсь, ЕС сделает все, чтобы Приштина вела себя рационально. В противном случае я даже боюсь говорить о последствиях... Прошу вас, поймите, что единственный выход - это мирный диалог", - заявил Вучич.

Несмотря на всю напряженность в отношениях, деловые связи в последнее время укреплялись, рос товарооборот. Но Сербия экспортировала в Косово существенно больше - почти на 400 миллионов долларов. И сейчас, заявил президент Вучич, Белград постарается сделать все, чтобы сохранить торговые связи.

"Мы не будем отвечать аналогичными мерами, поскольку мы хотим быть ответственными и серьёзными партнерами в регионе, в Европе и в мире. Мы не будем останавливать их грузовики, их пассажиров, пресекать маршруты перевозки товаров. Но мы хотим показать разницу между ответственным и безответственным поведением", - сказал он.

На заседании правительства премьер Косова попытался объяснить, чем было вызвано столь радикальное решение. "Сербия не соблюдала Центральноевропейское соглашение о свободной торговле между нашими странами. И не только это. Последние действия Сербии поставили под угрозу нашу стабильность, нашу безопасность, поэтому сегодняшнее решение правительства - это не высокомерный шаг. Это решение необходимо для защиты нашей стабильности и наших интересов", - указал Рамуш Харадинай.

Если под нарушением торгового соглашения премьер Зарадинай понимает торговый дисбаланс, то он вполне объясним - промышленность Сербии куда сильнее косовской. Интереснее вторая часть заявления. Судя по всему, Приштину очень сильно задело, что на генассамблее Интерпола Косово не приняли в организацию. И виной тому якобы позиция Сербии.

Очередной пример, как тесно связаны политика и экономика. Несостоявшееся вступление в Интерпол - лишь один факт в той игре, которую Приштина ведет, пытаясь получить международное признание. Среди непризнающих - Сербия, Россия, Китай, Израиль и еще множество стран. Решение о пошлине на сербские товары, судя по всему, ни что иное как экономические санкции. Ситуацией уже обеспокоены в Евросоюзе.

"Решение косовского правительства увеличить налог на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины до 100% является явным нарушением Центрально-европейского соглашения о свободной торговле и духа соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово... Правительство Косово должно немедленно отменить эти решения", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В свою очередь президент Сербии провел встречи с послами России и Китая и попросил проинформировать о сложившейся ситуации президентов двух стран.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".