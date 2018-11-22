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Власти Мексики задержали порядка 600 человек из числа мигрантов

11:57
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Мексиканские власти задержали около 600 человек из числа очередного каравана мигрантов. Беженцы из Центральной Америки, стремящиеся в США, отказались от получения официального убежища в Тихуане. Накануне в Белом доме одобрили меморандум, разрешающий американским военнослужащим, размещённым на границе с Мексикой, открывать огонь на поражение.

Американские военные укрепляют рубежи и готовятся оборонять страну от незваных гостей. Теперь и с помощью оружия. Любая попытка нелегалов прорваться через границу может дорого им обойтись. Правом стрелять на поражение силовиков наделил глава аппарата Белого Дома. Ведь мигранты могут лезть в драку и чинить беспорядки. Такие действия надо пресекать.

"Многие из тех, кто уже дошел или пока только идет в США, либо являются экономическими мигрантами, либо хотят воссоединиться со своими семьями. Ни то, ни другое, по нашим законам, не считается достаточным основанием для предоставления убежища. Желание жить или получить работу - тоже недостаточное основание", - отметил министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.  

На южной границе США уже стоят почти 6 тысяч военных. А по другую сторону баррикад - примерно столько же мигрантов. Это выходцы из Центральной Америки, которые добрались до Мексики в составе караванов. Накануне в страну прибыла новая колонна из Сальвадора. И тут же угодила в руки полиции. Власти страны объявили ситуацию критической и начали задерживать тех, кто отказывается просить убежища в Мексике.

Однако угрозы властей и немногочисленные аресты мигрантов не останавливают. Они устраивают на границе стихийные палаточные лагеря, жалуются на условия содержания и всё ещё надеются на исполнение своей американской мечты.

Правда, благодаря разногласиям в американском истеблишменте у мигрантов появилась надежда. Федеральный суд Сан-Франциско временно заблокировал указ Дональда Трампа об отказе нелегалам в убежище. Глава Белого Дома назвал это решение политизированным, а тех, кто его принял, "судьями Обамы". Администрация президента подаст апелляцию на этот вердикт. Однако пока этого не сделано, лазейка есть.

Кристина Мамиконян, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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