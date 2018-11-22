В ТиНАО мужчины связали пенсионерку и похитили из ее квартиры 2 млн рублей

Полиция выясняет обстоятельства нападения на квартиру пенсионерки в поселении Марушкинское в ТиНАО. Согласно показаниям потерпевшей, трое неизвестных, ворвались в ее жилище, связали ее и вынесли около двух миллионов рублей, а также ювелирные изделия.

В поселении Марушкинское в ТиНАО трое неизвестных напали на пожилую женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Вечером 21 ноября в полицию с заявлением о разбое обратилась пенсионерка 1958 года рождения. Она проживает в деревне Власово.

Согласно ее показаниям, трое неизвестных выбили входную дверь и ворвались в дом потерпевшей. Они связали ее веревкой и открыто похитили около двух миллионов рублей. Также они взяли ювелирные изделия, после чего, скрылись.

По данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает точную сумму причиненного пенсионерке ущерба.