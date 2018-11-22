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СМИ: власти Калифорнии не сразу оповестили население о начале лесного пожара

10:17
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были оповещены о начале природного пожара, так как местные власти не хотели вызвать панику. На данный момент известно о 84 жертвах пожара, из них 81 человек погиб в округе Бьютт.

Большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале лесных пожаров, об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The New York Times.

В частности, жители города Парадайс узнали о пожарах благодаря позвонившим им родственникам или соседям, которые стучались в окна домов. Лишь единицам дозвонились диспетчеры спецслужб.

Решения об оповещении принимал офис шерифа Кори Хонеа. Он решил воспользоваться системой телефонного оповещения "Красный код", которая работает только в том случае, если человек лично подписался на нее. Но таких оказалось немного.

Издание отмечает, что шериф мог воспользоваться более универсальной системой оповещения – разослать сообщения на мобильные телефоны владельцев, находящихся в зоне бедствия. Однако от такого варианта отказались, чтобы не провоцировать панику и транспортный коллапс.

На данный момент известно о 84 жертвах природных пожаров в Калифорнии, 81 из них погибли в округе Бьютт. Количество пропавших без вести – более 800 человек. При этом власти не исключают, что большинство из них живы и просто не знают, что их имена числятся в списках.

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